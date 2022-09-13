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Байден «потерялся» во время выступления и не смог без помощи уйти со сцены

Евгений Жуков
Общество
Байден «потерялся» во время выступления и не смог без помощи уйти со сцены
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден попросил помощи после того, как «потерялся» после выступления в Библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Об этом сообщил телеканал Sky News во вторник, 13 сентября.

Американский лидер выступал на мероприятии, посвященном программе Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака.

В финале своего выступления Байден поблагодарил аудиторию за внимание, отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти, но растерялся и стал рассеяно смотреть по сторонам. Не справившись без посторонней помощи, президент США позвал на сцену ассистентов и только после полученной подсказки ушел в сопровождении своих помощников.

В августе американские СМИ запечатлели неудачные попытки президента Соединенных Штатов надеть личные вещи в ходе рабочего визита политика в штат Кентукки. На видео глава Белого дома безуспешно пытается просунуть левую руку в легкий пиджак, а через некоторое время Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю.

До этого Джо Байден упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Главу государства сразу же окружили сотрудники Секретной службы и помогли ему встать.

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