Экстрасенс рассказал, какие квартиры и дома не стоит выбирать для постоянного проживания

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Рядом с жилищем должен располагаться небольшой лес или водоем, потому что природа заряжает человека духовной энергией и избавляет от негатива. Такое мнение высказал астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис. Он отметил, что многочисленные растения рядом с домом помогут жильцам зарядиться энергией жизни и защитят от жизненных невзгод.

Если человек выбирает жилье в городе, то не стоит жить в домах с большим числом подъездов и этажей. В этом случае нет условий для выхода энергии и люди постоянно ссорятся, случаются конфликты.

Экстрасенс рекомендовал выбирать ту квартиру, из окна которой виднеется большая дорога или трасса. В таких местах существует много движения, энергия циркулируется. Это принесет спокойствие и гармонию в дом, потому что негатив не сможет долго задерживаться в одном месте.

Не стоит покупать жилье рядом с кладбищем или больницей. Рядом с ними распространяется негативная энергия, передает Пятый канал.

До этого Андрей Харрис рассказал, женщинам с какими именами светит карьерный успех.