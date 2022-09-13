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Экстрасенс рассказал, какие квартиры и дома не стоит выбирать для постоянного проживания

Ирина Игнатенко
Общество
Экстрасенс рассказал, какие квартиры и дома не стоит выбирать для постоянного проживания
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рядом с жилищем должен располагаться небольшой лес или водоем, потому что природа заряжает человека духовной энергией и избавляет от негатива. Такое мнение высказал астролог, экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис. Он отметил, что многочисленные растения рядом с домом помогут жильцам зарядиться энергией жизни и защитят от жизненных невзгод.

Если человек выбирает жилье в городе, то не стоит жить в домах с большим числом подъездов и этажей. В этом случае нет условий для выхода энергии и люди постоянно ссорятся, случаются конфликты.

Экстрасенс рекомендовал выбирать ту квартиру, из окна которой виднеется большая дорога или трасса. В таких местах существует много движения, энергия циркулируется. Это принесет спокойствие и гармонию в дом, потому что негатив не сможет долго задерживаться в одном месте.

Не стоит покупать жилье рядом с кладбищем или больницей. Рядом с ними распространяется негативная энергия, передает Пятый канал.

До этого Андрей Харрис рассказал, женщинам с какими именами светит карьерный успех.

Жилье Экстрасенсы дом
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