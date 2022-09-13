Диетолог назвал самый полезный сорт сыра

Фото: depositphotos

При выборе сыра нужно отдавать предпочтения сортам, которые содержат меньше соли и жира. Такую рекомендацию дал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, при выборе молочного продукта нужно обязательно обращать внимание на его состав. Если в сыре мало жиров и солей и много кальция и белка — его можно покупать. При этом самым полезным сортом Гинзбург назвал адыгейский.

— Самые полезные те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке — это все-таки адыгейский, — сказал диетолог.

Специалист посоветовал съедать примерно 100–150 граммов адыгейского сыра в день для наибольшей пользы для организма, передает «Москва 24».

Перекусы во время рабочего дня допустимы, однако не стоит пренебрегать основными приемами пищи. Скучная и однообразная сидячая работа провоцирует человека есть больше — противостоять этому можно достаточным употреблением белковой пищи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.