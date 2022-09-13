Финансовый аналитик Беляев рассказал, кто может рассчитывать на выплаты за долгий брак

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Жители некоторых регионов России могут получить выплаты за долгий брак. В частности, люди, которые состоят в браке 50 лет и более, могут рассчитывать на денежные поощрения. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, для чего существуют подобные выплаты и как их получить.

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, в некоторых регионах России было введено материальное поощрение за долгий брак.

— Это решение было принято с целью сохранения семей, — пояснил Беляев.

Экономист отметил, что федерального закона об этом не существует, однако в некоторых регионах люди могут рассчитывать на выплаты за долгий брак.

По словам финансового аналитика, чтобы получить выплаты, нужно узнать, есть ли в вашей области такие выплаты и критерии их получения, а также подать соответствующее заявление или запрос в нужный орган.

Кроме того, специалист объяснил, почему могут уменьшить пенсионные выплаты. По его словам, уменьшение пенсионных выплат может произойти только по решению суда.