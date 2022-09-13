Медведев назвал гарантии безопасности Украины «прологом к Третьей мировой войне»

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Озвученный Киевом план по гарантиям безопасности для Украины является «прологом к Третьей мировой войне». Такое мнение высказал во вторник, 13 сентября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст, — подчеркнул он.

По словам Медведева, это является настоящим сигналом для западных политиков. Если они не прекратят массово поставлять на Украину вооружение, военная кампания может перейти на другой уровень, заметил зампред. Тогда участников конфликта станет уже больше.

Если такое произойдет, у западных политиков не получится отсидеться, пострадают от такого исхода все, написал Медведев в своем Telegram-канале.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 13 сентября представили проект по гарантиям безопасности Украины. Договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Польшу, Турцию, Францию и страны Евросоюза. Россия в числе участников не называется.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что рекомендации по вопросам гарантий безопасности сулят Украине лишь неприятности и потерю суверенитета. При этом эксперт уточнил, что у государства появится возможность стать неформальным членом НАТО.