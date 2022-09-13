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Праздничные мероприятия пройдут в Школе «Сколково» в ее день рождения

Георгий Соланович
Город
Праздничные мероприятия пройдут в Школе «Сколково» в ее день рождения
Фото: Школа управления СКОЛКОВО

Праздничные мероприятия пройдут в Школе управления «Сколково» в ее 16-й день рождения, 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учебной организации во вторник, 13 сентября.

Так, 17 сентября гостям мероприятия покажут четыре документальных фильма под общей темой смелых идей, способных изменить мир.

— Те, кого давно привлекало необычное здание кампуса, смогут узнать его секреты. В течение дня можно будет отправиться на аудиоэкскурсию — нужно лишь отсканировать QR-код со смартфона и надеть наушники. Здесь можно будет узнать, какой художник вдохновил дизайнера кампуса, зачем слушатели Школы «Сколково» отправляются покорять вершины гор и вулканы, и почему топ-менеджеры слушают лекции тренера по фигурному катанию, — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, организаторы мероприятия подготовили развлекательную зону для детей, установили фудтраки, подготовили лекции и мастер-классы. Закончится вечер концертом композитора и основателя школы интуитивной музыки Арсения Трофима.

В столичном филиале Музея Победы музее «Г.О.Р.А.» 17 сентября пройдет семейный праздник «Фестиваль гречки».

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