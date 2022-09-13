Москвич выставил на продажу вывеску McDonald's за 300 тысяч рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвич опубликовал в интернете объявление о продаже вывески ушедшего из России ресторана McDonald's. За вывеску автор объявления просит 300 тысяч рублей.

В объявлении уточняется, что желтая буква «M» была снята в центре Нижневартовска. По словам продавца, вывеска является оригинальной. Продавец также уточнил, что он готов отдать еще больше интересных вещей из McDonald's, передает «Москва 24».

В мае 2022 года сеть ресторанов McDonald’s сообщила, что окончательно уходит с российского рынка.

В июле сообщалось, что McDonald's потеряла в расходах 1,3 миллиарда долларов с начала 2022 года. Только за первый квартал 2022 года McDonald's понесла убытки в размере 127 миллионов долларов.

До этого стало известно, что блюда в меню сети ресторанов фастфуда «Вкусно — и точка», сменившей в России McDonald's, подорожали в связи с ростом закупочных цен. Однако новая сеть сохранит философию предшественника — быть доступным для большого круга потребителей.