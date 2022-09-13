Реставраторы сохранили 5 тысяч плит конца XIX века в ходе строительства квартала в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Пресненский Вал Карта всех событий

В ходе строительства столичного квартала Republic, который возводится на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги, реставраторы сохранили 5 тысяч уникальных плит из белого чугуна конца XIX века. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 13 сентября.

По его словам, плиты были обнаружены при демонтаже старых покрытий в здании локомотивного цеха, который не является объектом культурного наследия. Старинная промышленная плитка была использована для покрытия пола современного дизайн-пространства нового городского квартала.

По словам руководителя девелоперской компании Ильи Чепрасова, повторное применение такого рода материалов — затратный и трудоемкий процесс, поэтому специалисты лишь на седьмой раз смогли подобрать правильный состав, позволяющий сохранить и дальше использовать уникальные элементы.

Отмечается, что на территории электромашиностроительного завода «Памяти революции 1905 года» находятся четыре объекта культурного наследия общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Их ждет реставрация и масштабная архитектурная интеграция в будущее Пресни.

Также специалисты обновили фасад жилого дома в Хорошево-Мневниках. Там появился портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова, выполненный народным художником России Виктором Шиловым.