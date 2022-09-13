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Около 20 юных артистов выступят на воскресном концерте в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Около 20 юных артистов выступят на воскресном концерте в Музее Победы
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы 18 сентября пройдет концерт участников фестиваля детского творчества «Журавли Победы» и волонтеров проекта «Культурные люди». Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе музея.

— Посетителей главного здания музея на Поклонной горе ждут хореографические постановки в исполнении участников детского фестиваля «Журавли Победы» и волонтеров Музея Победы, — рассказали организаторы концерта.

Уточняется, что в зале Полководцев волонтеры Музея Победы и участники ансамбля эстрадно-спортивного танца «Карнавал», лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, исполнят для гостей танцевальные номера «Круг друзей», «Стиляги», «Легкий джаз», «Веселая кадриль», «Танцевальная площадка» и другие пластические композиции.

Проект «Культурные люди» реализуется с пользованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В Международный день памяти жертв фашизма, 11 сентября, Музей Победы запустил мультимедийную экспозицию «Освенцим. Правда». Мультимедийный проект представлен на сайте музея.

Решение о создании виртуальной выставки было принято руководством культурной площадки в августе текущего года в ответ на принудительное закрытие экспозиции Музея Победы в музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше.

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