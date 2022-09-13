Врач назвал правила первой помощи при укусе кошки

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Руководитель одной из столичных клиник, хирург Федор Шпаченко рассказал, какую помощь необходимо оказать пострадавшему от укуса кошки.

— Когда кошка прокусывает мягкие ткани, расстояние поврежденной ткани достаточно большое, глубокое. Но при этом рана быстро слипается, внутри остается инфекция. Если бы с кровью можно было эту инфекцию удалить, то было бы здорово, — цитирует медика РЕН ТВ.

Если же кошка повредила кожу, следует в первую очередь выдавить сукровичное содержимое раны, а после — обработать антисептическим средством, например, перекисью водорода, рекомендовал врач.

Также преподаватель по оказанию первой помощи Павел Ильин объяснил, что обычный укус насекомого порой может вызвать резко негативную реакцию: потерю сознания и другие состояния, требующие оказания помощи. До этого Ильин рассказал, в каком случае человеку нужно оказать медицинскую помощь.