Врач рассказал, как помочь человеку после укуса опасного насекомого

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Обычный укус насекомого порой может вызвать резко негативную реакцию: потерю сознания и другие состояния, требующие оказания помощи. Если такая ситуация произошла, нужно прежде всего обезопасить себя и окружающих от этого насекомого. Об этом рассказал преподаватель по оказанию первой помощи Павел Ильин.

— Первое, что нужно сделать, — это обезопасить себя, окружающих и пострадавшего от этого насекомого. Возьмем для примера осу. Она не должна продолжать кусать пострадавшего, желательно не оставлять в нем жало, — сообщил Ильин в комментарии РИАМО.

После создания безопасных условий нужно перейти к контролю за дыханием пострадавшего. Если пострадавший находится без сознания и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию.

Ильин призвал никак не воздействовать на место укуса. Единственное, что можно сделать до приезда врачей, — наложить повязку.

Если пострадавшего укусило незнакомое насекомое, его стоит сохранить и показать прибывшим на вызов медикам. Это может понадобиться в случае проявления каких-либо опасных реакций на этот укус.

До этого Павел Ильин рассказал, в каком случае человеку нужно оказать медицинскую помощь.