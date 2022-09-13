Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли село Шелаево в Белгородской области. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие — двое мирных жителей, — заявил он.

По словам Гладкова, пострадавшие жители села получили легкие ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь и уже отпустили домой на амбулаторное лечение, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Утром этого же дня Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины. Он рассказал о разрушениях в зданиях местной школы, ДК и администрации. Глава региона подчеркнул, что ВСУ стреляют по «пустому селу», в котором живут только люди преклонного возраста.

8 сентября над Белгородом российской системой ПВО были сбиты две ракеты. По словам Гладкова, из-за обстрела была повреждена кровля крыши жилого дома, а на участках нескольких домов были найдены осколки.