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Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Происшествия
Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка ВСУ
Фото: twitter.com/ArmenianUnified

Губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков рассказал об обстреле села Журавлевка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Он сообщил о разрушениях в зданиях местной школы, ДК и администрации. Глава региона подчеркнул, что ВСУ стреляют по «пустому селу», в котором живут только люди преклонного возраста.

— Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет! — заявил Гладков в своем Telegram-канале.

12 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией. Он отметил, что в результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.

8 сентября над Белгородом российской системой ПВО были сбиты две ракеты. По словам Гладкова, из-за обстрела была повреждена кровля крыши жилого дома.

В конце июля украинская армия обстреляла село Сачковичи в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате случившегося повредилась линия электропередачи. Пострадавших при инциденте нет.

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