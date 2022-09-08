Губернатор Гладков: Две ракеты сбиты над Белгородом

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Над Белгородом российской системой ПВО были сбиты две ракеты. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Главное — жертв и пострадавших нет. Дополнительная информация будет позже, — заявил он.

По словам губернатора, из-за обстрела была повреждена кровля крыши жилого дома. Кроме того, на участках нескольких домов были найдены осколки, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Недавно, 31 августа, в Белгороде также срабатывала система ПВО. Тогда разрушений в городе не было, никто не пострадал.

18 августа стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах.

Украинские военные 5 сентября вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. При обстреле никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.