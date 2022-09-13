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Генсек ОДКБ может отправиться на армяно-азербайджанскую границу

Егор Провоторов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Генсек ОДКБ может отправиться на армяно-азербайджанскую границу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Белорусская сторона на заседании Совета коллективной безопасности Организации соответствующего договора (ОДКБ) порекомендовала отправить генерального секретаря блока Станислава Зася в зону конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», позицию Минска озвучил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Чиновник отметил, что предложенные шаги можно предпринять оперативно.

В ходе своего визита генсек ОДКБ должен будет подготовить подробный доклад главам государств-членов организации. Также предполагается создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ. Эта группа будет анализировать ситуацию и вырабатывать предложения.

Онлайн-заседание Совета коллективной безопасности организации прошло во вторник,13 сентября, по запросу армянской стороны.

Накануне ОДКБ назвала произошедшее ночью на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическим путем.

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