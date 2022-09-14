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Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Егор Провоторов
В мире
Гроб с телом королевы Елизаветы II доставили в Букингемский дворец
Фото: twitter/RoyalFamily

Тысячи жителей Великобритании собрались на улицах Лондона, чтобы увидеть гроб с телом британской королевы Елизаветы II. Днем во вторник, 13 сентября, его доставили в Букингемский дворец.

На ночь гроб оставят в комнате, в которой монарх принимала спортсменов и обедала с зарубежными королевскими особами. Утром тело транспортируют в Вестминстерский дворец. Позднее гроб с Елизаветой II будет выставлен в одном из залов королевской резиденции в Лондоне. Там с ней дадут проститься придворным и персоналу.

Траурная процессия и церемония публичного прощания с королевой стартуют в Вестминстерском дворце в среду, 14 сентября, в 17:00 по местному времени. Они продлятся до утра 19 сентября, в этот же день королеву похоронят, пишет ФАН.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии на территории замка Балморал. Место монарха занял ее старший сын принц Чарльз, который выбрал себе монаршее имя Карл III.

Накануне стало известно, что новый король Великобритании не будет платить разорительный налог на наследство его матери королевы Елизаветы II.

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