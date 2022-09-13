Карл III избежит налога в 40 процентов на наследство Елизаветы II

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Новый король Великобритании не будет платить разорительный налог на наследство его матери королевы Елизаветы II. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает The Guardian.

Уточняется, что в соответствии с поправкой, согласованной в 1993 году тогдашним премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором, любое наследство, переданное «от суверена к суверену», позволяет избежать налога в 40 процентов, применяемого к активам стоимостью более 325 000 фунтов стерлингов.

Имущество королевской семьи оценивается в 15,2 миллиарда фунтов. При этом новый король продолжит, как и его мать, на добровольной основе платить подоходный налог, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к британскому парламенту и пообещал следовать примеру королевы Елизаветы II. Перед началом его речи выступили спикер общин Линдси Хойл и спикер палаты лордов Джон Макфолл, которые поклялись верно служить новому королю.

До этого Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь монарх начал со слов о своей покойной матери Елизавете II.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».