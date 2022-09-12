Карл III выступил с первым обращением к парламенту Великобритании

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Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к британскому парламенту и пообещал им следовать примеру королевы Елизаветы II. Трансляция выступления прошла на телеканале BBC в понедельник, 12 сентября.

— Она была образцом беззаветного исполнения долга, и с божьей помощью, следуя вашим советам, я твердо намерен строго следовать ее примеру, — сказал он.

В ходе своего выступления король выразил благодарность за высказанные соболезнования со стороны парламентариев. Он отдал дань памяти Елизавете II и назвал ее примером самоотверженной службы стране.

Отмечается, что перед началом речи Карла III выступили спикер общин Линдси Хойл и спикер палаты лордов Джон Макфолл. Они поклялись верно служить новому королю.

До этого сообщалось, что Карл III выступил с первым обращением к нации. Свою речь монарх начал со слов о своей покойной матери Елизавете II.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын — принц Чарльз, именующийся отныне королем Карлом III. Подробности жизни нового короля Великобритании — в материале «Вечерней Москвы».