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Британский король Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки

Егор Провоторов
В мире
Британский король Карл III выругался из-за испачкавшей его ручки
Фото: flickr/number10gov

Новый король Великобритании Карл III разозлился из-за перьевой ручки, из которой протекли чернила. Испачкавшийся монарх не сумел сдержать эмоций и выругался. Об этом в минувший вторник, 13 сентября, пишет газета The Guardian.

По информации журналистов, инцидент произошел, когда король совершал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной резиденции королевской четы в графстве Даун, расположенном в Северной Ирландии.

Первоначально король написал неверную дату, а после этого пожаловался на ручку, которая испачкала ему ладонь, пишет газета «Известия».

— Сил нет терпеть эту чертову штуку! — заметил новый монарх, потирая руки.

Известно, что на территории Северной Ирландии Карл III провел встречи с религиозными лидерами и политиками, а также пообщался с местными жителями.

Накануне появилась информация, что новый монарх не будет платить разорительный налог на наследство его матери королевы Елизаветы II. В соответствии с поправкой, согласованной в 1993 году тогдашним премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором, любое наследство, переданное «от суверена к суверену», позволяет избежать налога в 40 процентов, применяемого к активам стоимостью более 325 000 фунтов стерлингов.

Ирландия Принц Чарльз (Карл III) Великобритания Ругательства Карл III
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