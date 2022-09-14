Одиноким пенсионерам перечислили, какие льготы по старости им положены

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Меры поддержки одиноких пенсионеров в РФ в денежном плане практически идентичны тем, что касаются всех людей данной возрастной категории, есть лишь ряд исключений по регионам. При этом имеются отличия в плане социальной поддержки, рассказала журналистам эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова.

Большинство финансовых мер касается всех пенсионеров. Это льгота по налогу на имущество, земельному налогу и льгота по уплате НДФЛ с пособий и пенсий. Кроме того в ряде регионов есть льгота на транспортный налог, который касается специально оборудованных автомобилей.

Региональные меры поддержки одиноких пенсионеров акцентируются на социальном обслуживании. Для многих самостоятельная покупка продуктов, уборка в квартире и выход в поликлинику — особенная проблема. Справиться с ней помогает социальный работник, а обращаться за его помощью стоит в местные органы соцзащиты, пишет агентство «Прайм».

Накануне стало известно, что некоторым из тех, кому исполнилось 80 лет, в октябре проиндексируют пенсию. В два раза увеличится фиксированная выплата по старости, но только для неработающих пенсионеров.