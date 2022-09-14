Россиянам рассказали о возможности получения компенсации за недостаток мест в детсадах

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Граждане России имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал журналистам в среду, 14 сентября, эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.

По словам специалиста, подобные выплаты носят региональный характер, а условия их получения различаются в каждом субъекте РФ. К примеру, в Прикамье помощь распространяется на все семьи с маленькими детьми, а в Подмосковье решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления. Так, в Москве и Петербурге компенсации не выплачиваются.

Собеседник агентства «Прайм» подчеркнул, что размер компенсаций в российских регионах также различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров стоит обращаться в соответствующие департаменты органов местного самоуправления.

В минувшую пятницу, 9 сентября, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что Москомархитектура согласовала проект детского сада на 350 мест, который появится в городе Московском.