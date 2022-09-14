МИД РФ работает над деэскалацией обстановки на границе Армении и Азербайджана

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Российская сторона в настоящее время находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана для содействия скорейшей деэскалации ситуации на границе двух этих государств, заявил в среду, 14 сентября, журналистам директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.

— Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации, — рассказал российский дипломат в интервью РИА Новости.

В ночь на вторник, 13 сентября, на границе Азербайджана и Армении развернулись боевые действия, Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Армянская сторона наутро обратилась к ОДКБ, России и Совету безопасности ООН.

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на внеочередной онлайн-сессии в минувший вторник принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.