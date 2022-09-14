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Юлия Высоцкая рассказала об экстремальном уходе за здоровьем

Егор Провоторов
Общество
Юлия Высоцкая рассказала об экстремальном уходе за здоровьем
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Именитая российская телеведущая Юлия Высоцкая рассказала об экстремальных процедурах, которые она часто практикует. Звезда поделилась с подписчиками секретом. Она избавляется от морщин при помощи холода. Она пользуется этим приемом уже больше десяти лет и уверяет, что это работает безотказно. И правда, к 49 годам артистка не сделала еще ни одной пластической операции.

— Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат. Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид, — подчеркнула Высоцкая.

На своем канале в Telegram знаменитость пояснила, что температура в ее криокамерах экстремально низкая. В одной из секций там температура минус 50 градусов, а в другой — минус 110.

Актриса подчеркнула, что подобную процедуру можно проходить лишь после консультации с врачом, особенно при воспалении суставов. Есть также и иные медицинские противопоказания, заметила Высоцкая.

Накануне старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин заявил, что среди основных причин для занятий спортом в осенний период — хорошие погодные условия, а также психологическая и физическая готовность организма к нагрузкам.

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