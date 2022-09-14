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Капремонт дома 1917 года постройки в Басманном районе завершат в октябре

Георгий Соланович
Город
Капремонт дома 1917 года постройки в Басманном районе завершат в октябре
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, Малый Трёхсвятительский переулок, 8/2с1 Карта всех событий

Специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершат обновление дома 1917 года постройки в Малом Трехсвятительском переулке в октябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в среду, 14 сентября.

— В 2022 году проходит капитальный ремонт фасада и крыши, а также замена внутренних инженерных систем. Все работы будут завершены в октябре. На данный момент мастера сняли старый штукатурно-красочный слой, восстановили кирпичную кладку в местах ее высокого износа, а после заделали трещины специальным строительным составом, — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты занимаются восстановлением декоративных элементов дома. На финальном этапе работ планируется нанести морозостойкий раствор для защиты фасадных стен от вредоносных элементов, а также заменить крышу постройки.

Накануне в столичном районе Кузьминки завершился комплексный капитальный ремонт трех домов, построенных в 1960-е годы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ.

Жилье Басманный район Капитальный ремонт
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