МИД России обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Москву из Закавказья

Фото: МИД РФ

Евросоюз предпринимает попытки вытеснить Россию из Закавказья и вмешаться в работу Москвы с Ереваном и Баку. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар в среду, 14 сентября.

— Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ, — сказал он.

Директор добавил, что ЕС не пытается скрыть свои планы по Закавказью. Он сравнил ситуацию с геополитическими играми, которые не будут иметь результата для Евросоюза. По его словам, Москва активно сотрудничает с Ереваном и Баку. Принятые совместно решения направлены на обеспечение безопасности и благополучия в « общем регионе», передает РИА Новости.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он считает, что в данном конфликте существует необходимость определения точных границ.