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Столичным предпринимателям стали доступны новые виджеты в сервисе «Мои платежи»

Лейла Алиева
Город
Столичным предпринимателям стали доступны новые виджеты в сервисе «Мои платежи»
Фото: Pexels

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru теперь доступны виджеты быстрого поиска счетов. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Электронными услугами и сервисами портала mos.ru пользуются уже более 430 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. С начала этого года в режиме онлайн они могут оплачивать выставленные счета по договорам купли-продажи, транспортные налоги, счета за аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, и многое другое, — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

Для того чтобы воспользоваться обновлением, необходимо зарегистрировать кабинет организации на mos.ru.

Так, один из новых виджетов «Счет по УИН» позволит найти неоплаченные счета по уникальному идентификатору начисления. Еще один новый виджет «Свидетельство ТС» поможет найти автомобильные штрафы, даже если данные транспортного средства не указаны в корпоративном кабинете, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о новых возможностях библиотеки Московской электронной школы (МЭШ).

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