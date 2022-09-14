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Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила почти 250 рейсов в рамках сотрудничества с Москвой

Александр Афонин
Город
Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила почти 250 рейсов в рамках сотрудничества с Москвой
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Авиакомпания «Волга-Днепр» выполнила 246 рейсов и перевезла около четырех тысяч тонн грузов в рамках сотрудничества с российской столицей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 14 сентября.

— С момента подписания соглашения к нам поступило около 700 заявок от предпринимателей и других департаментов правительства Москвы. Мы продолжаем собирать потребности по нескольким каналам связи, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что чаще всего авиакомпания занималась перевозкой медицинского оборудования и препаратов, а также электроники, бытовой техники, металлоконструкций, запчастей и так далее. В будущем «Волга-Днепр» перевезет еще до 20 тысяч тонн груза, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 апреля между компанией и правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит стабильное и быстрое снабжение центрального транспортного узла товарами первой необходимости. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, таким образом был создан новый логистический коридор между столицей и другими странами.

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