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Ракова: Московские нейрохирурги первыми в России применили уникальную технологию фиксации позвоночника

Лейла Алиева
Город
Ракова: Московские нейрохирурги первыми в России применили уникальную технологию фиксации позвоночника
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Врачи столичного спинального нейрохирургического центра Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова разработали новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех–четырех месяцев рекордно снизился до трех–четырех недель, — отметила она.

По словам Раковой, нововведение позволит профессиональным спортсменам возвращаться к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в короткий срок после хирургического вмешательства. Столичные медработники первыми в стране предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. Благодаря этой технологии уже проведено более 100 успешных операций, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичных медучреждениях внедрили комплексный сервис искусственного интеллекта, который может определять сразу семь патологий. Разработка будет применена в сфере рентгенологии.

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