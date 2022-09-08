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Нейросеть для определения семи патологий начала работу в медучреждениях Москвы

Александр Афонин
Город
Нейросеть для определения семи патологий начала работу в медучреждениях Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичных медучреждениях внедрили комплексный сервис искусственного интеллекта, который может определять сразу семь патологий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

— Комплексный сервис искусственного интеллекта, который может определять сразу семь патологий, прошел период апробации и приступил к полноценной работе в московских медицинских учреждениях, подключенных к единому радиологическому информационному сервису, — сказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

Уточняется, что технология позволяет выявить признаки рака легкого, коронавируса, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и гидроторакса. Тестирование нейросети началось этой весной. Разработка будет применена в сфере рентгенологии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что свыше 40 процентов лучевых исследований пациентов медучреждений в Москве обрабатывают с помощью искусственного интеллекта. Использование технологии для анализа медицинских снимков в столице стартовало в 2020 году.

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