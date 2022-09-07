Более 40 процентов лучевых исследований в Москве обрабатывают нейросети

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Свыше 40 процентов лучевых исследований пациентов медучреждений в Москве обрабатывают с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в среду, 7 сентября.

— Ежемесячно порядка 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, а всего на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше 7 миллионов исследований. При этом доля исследований, проанализированных нейросетями, благодаря расширению возможностей алгоритмов увеличивается, — сказал заместитель руководителя ведомства Илья Тыров.

Использование технологии для анализа медицинских снимков в столице стартовало в 2020 году. Компьютерное зрение применяли для диагностики вирусной пневмонии и определения степени поражения легких.

При этом затем количество направлений дя работы искусственного интеллекта лишь увеличивалось, сообщает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные врачи начали применять сервисы искусственного интеллекта для диагностики инсульта и легочной гипертензии.