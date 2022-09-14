Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

— На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, — рассказали в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета нацбезопасности.

Представитель ведомства сообщил, что инцидент произошел в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке государственной границы.

— Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, — передает слова погранведомства РИА Новости.

Сообщается, что пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.