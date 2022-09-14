Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Евгений Жуков
В мире
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Фото: Telegram / Mash

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

— На киргизско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия, — рассказали в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета нацбезопасности.

Представитель ведомства сообщил, что инцидент произошел в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке государственной границы.

— Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, — передает слова погранведомства РИА Новости.

Сообщается, что пострадавших и раненых с киргизской стороны нет.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Граница Таджикистан Киргизия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте