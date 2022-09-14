Пропавший в Москве бывший зампред правительства Пензенской области Трохин найден живым

Фото: Официальный сайт правительства Пензенской области

Бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина нашли живым. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

— Найден. Жив. Спасибо всем, принимавшим участие в поиске, — приводит сообщение ТАСС.

Трохин пропал в Москве 13 сентября. Уточняется, что он приехал в столицу по делам и должен был отправиться домой в понедельник, 12 сентября, с Казанского вокзала. Но чиновник так и не сел на поезд. Пропавшего экс-зампреда отследили по камерам видеонаблюдения.

В пятницу, 12 августа, в поселке Верхнечусовские Городки Пермского края пропала шестилетняя девочка Настя Брихунец. На ее поиски отправились более 600 человек: сотрудники МЧС, полицейские, местные жители и волонтеры. В воскресенье, 14 августа, тело девочки обнаружили в колодце. Точная причина смерти еще не названа, экспертиза только предстоит. О том, что известно о трагедии, — в материале «Вечерней Москвы».