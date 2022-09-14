Сборная Москвы стала лидером национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московская команда уже третий год подряд становится лидером крупнейшего чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы». Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Сообщается, что сборная столицы завоевала 176 золотых медалей, 65 серебряных и 28 бронзовых наград.

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской оценил высокий уровень мастерства московской команды.

— В 43 компетенциях с 2019 по 2022 год столичные конкурсанты берут медали только высшего достоинства. А в 40 компетенциях московским участникам удалось в 2022-м улучшить результаты по сравнению с выступлениями в предыдущие годы, — передает слова Тверского официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что в столице начался прием заявок IT-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году организаторы изменили количество призовых мест с одного до трех в рамках каждой задачи, а также в два раза увеличили общий премиальный фонд — до 20 миллионов рублей.