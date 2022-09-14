Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 360 прививочных пунктов для животных будут работать в Москве осенью

Евгений Жуков
Город
Свыше 360 прививочных пунктов для животных будут работать в Москве осенью
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственная ветеринарная служба Москвы проводит масштабную кампанию по вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии сообщили, что привить своего питомца можно бесплатно в любом из предложенных пунктов вакцинации. Прививать следует даже тех животных, которые содержатся в квартире на постоянной основе. Однако перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться со специалистом, потому что вакцинировать можно только здоровых питомцев. Найти ближайший к дому пункт вакцинации можно на сайте mos.ru, но перед посещением следует уточнить часы работы и дату.

— Бешенство — это смертельное инфекционное заболевание, которое опасно для животных и человека. Именно поэтому его профилактике в городе уделяется огромное внимание. Вакцинация домашних животных — самый надежный способ предотвратить распространение этой болезни, — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

12 сентября кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство.

Вакцинация Ветеринары Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Дарья Халтурина
Дарья Халтурина

Молодежь курить не хочет

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Все мнения
О проекте