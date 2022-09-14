Свыше 360 прививочных пунктов для животных будут работать в Москве осенью

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Государственная ветеринарная служба Москвы проводит масштабную кампанию по вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

В пресс-службе столичного комитета ветеринарии сообщили, что привить своего питомца можно бесплатно в любом из предложенных пунктов вакцинации. Прививать следует даже тех животных, которые содержатся в квартире на постоянной основе. Однако перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться со специалистом, потому что вакцинировать можно только здоровых питомцев. Найти ближайший к дому пункт вакцинации можно на сайте mos.ru, но перед посещением следует уточнить часы работы и дату.

— Бешенство — это смертельное инфекционное заболевание, которое опасно для животных и человека. Именно поэтому его профилактике в городе уделяется огромное внимание. Вакцинация домашних животных — самый надежный способ предотвратить распространение этой болезни, — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

12 сентября кинолог Владимир Уражевский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что домашние животные нередко могут быть подвержены разным человеческим заболеваниям, самым опасным из них является бешенство.