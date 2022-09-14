Мужчину зарезали у подъезда на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Труп мужчины нашли около одного их жилых домов на улице Люблинской. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 14 сентября.

По ее словам, тело нашли с множественными ножевыми ранениями.

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Личность убийцы уже установлена, как и его местонахождение.

Столичная прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по данному делу. Также на месте преступления находится первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора А.Ашурбеков, который координирует деятельность правоохранительных органов.

Другое убийство произошло в понедельник, 12 сентября, в Курской области. Мужчина застрелил двух соседей из ружья.