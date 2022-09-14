Мужчину зарезали у подъезда на юго-востоке столицы

Труп мужчины нашли около одного их жилых домов на улице Люблинской. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 14 сентября.
По ее словам, тело нашли с множественными ножевыми ранениями.
Личность убийцы уже установлена, как и его местонахождение.
Столичная прокуратура контролирует принятие процессуальных решений по данному делу. Также на месте преступления находится первый заместитель Люблинского межрайонного прокурора А.Ашурбеков, который координирует деятельность правоохранительных органов.
Другое убийство произошло в понедельник, 12 сентября, в Курской области. Мужчина застрелил двух соседей из ружья.