Более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели в Московской области

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Уже более тридцати тысяч телемедицинских консультаций провели медицинские специалисты в Подмосковье, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковные врачи проводят онлайн-прием пациентов, а также могут скорректировать или назначить курс лечения, направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту или оформить электронный рецепт на льготное лекарство.

Получить такую онлайн-консультацию можно не выходя из дома, нужны только гаджет и доступ в интернет.

Отмечается, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

13 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники, которая будет располагаться в микрорайоне Пироговском городского округа Мытищи. Учреждение планируют открыть в 2024 году, передает РИАМО.

Еще одна детская поликлиника появилась недавно в Войковском районе столицы. Уточняется, что в здании оборудуют фильтр-бокс, зону дежурного врача и кафе, а также оснастят кабинеты современным оборудованием.