Эксперт рассказала о вакцинации от гриппа и коронавируса в Подмосковье

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Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова рассказала, как обстоят дела с вакцинацией от коронавируса и гриппа в Московской области.

В настоящее время в области развернуто более 350 пунктов вакцинации от коронавируса. Первично вакцинировано более 4,5 миллиона человек, повторно — уже более одного миллиона граждан. Наряду со взрослыми прививки от коронавируса делают детям в возрасте 12–17 лет.

— Особенно важна вакцинация для лиц из групп риска — пожилых людей и больных хроническими заболеваниями, — напомнила эксперт в комментарии РИАМО.

Что касается гриппа, то вакцинация началась в конце августа и на сегодняшний день прививку сделали порядка 250 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч детей. В этом году планируется привить порядка 60 процентов населения Московской области.

До этого представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о начале снижения числа смертей от COVID-19. Еженедельный показатель с февраля 2022 года уменьшился на 80 процентов, передает «Царьград».

Отличить симптомы коронавируса и гриппа невозможно без клинических исследований. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Александр Мясников.