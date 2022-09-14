Москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Порядок на столичных причалах обеспечивает служба транспортной безопасности метрополитена. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Под контролем сотрудников находится 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, 6 автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

— За порядком на причалах с начала сезона навигации следит служба транспортной безопасности метрополитена. Инспекторы службы безопасности метро получили дополнительную аккредитацию в Росморречфлоте. За лето ни на одном причале в Москве не было зафиксировано случаев беспорядков, — говорится в сообщении.

Благодаря опыту работы и профессионализму службы транспортной безопасности для горожан организовывают комфортные поездки. Также специалисты продолжат следить за беспорядками, подозрительными предметами на причалах, а операторы продолжат работу по мониторингу ситуации с помощью системы видеонаблюдения, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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