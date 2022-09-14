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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Лейла Алиева
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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
Фото: Paul Kagame / CC BY-NC-ND 2.0

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что китайский лидер впервые покинул пределы страны с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

В рамках турне по странам Средней Азии Си Цзиньпин проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 15–16 сентября. Переговоры пройдут на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, к ним присоединятся также главы 15 государств, передает Lenta.ru.

Во время встречи лидеры стран обсудят нынешние международные проблемы. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что вопрос украинского кризиса «будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта».

По мнению немецкого издания Handelsblatt, встреча Путина с Си Цзиньпином на ШОС станет сигналом для западных государств о том, что Пекин поддерживает Москву. Так, недавняя поездка спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ухудшила отношения Штатов с Китаем. При этом данный визит укрепил объединение России и КНР в рамках «конкурентной борьбы с Западом».

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