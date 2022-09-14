«Этот парень теряется»: британцы высмеяли Карла III за реакцию на протекшую ручку

Фото: twitter/ClarenceHouse

Жители Великобритании раскритиковали нового короля Карла III из-за его реакции на протекшую перьевую ручку и за то, что он забыл день недели. Свое мнение они выразили в комментариях к статье в издании Daily Express.

— Так много слов, чтобы описать его, и так мало, которые можно напечатать... — высказался один из читателей.

— Несколько дней на «работе» — и этот парень теряется. Плохое начало. И, без сомнения, будет плохой конец. Мне страшно подумать, что происходит, когда кто-то не режет ему еду и не кормит с ложечки! —заявил другой.

— Теперь он будет испытывать ужас каждый раз, когда увидит чернильную ручку, — пошутил третий.

Еще один пользователь указал на устаревшие традиции.

— Бесконечные бессмысленные церемонии, а он все еще пользуется перьевой ручкой. Он даже не знает, какой сегодня день. Возможно, в скором времени он откроет для себя шариковую ручку и часы с датой… или, не дай бог, Apple Watch — отметил комментатор.

Вместе с этим многие читатели поддержали Карла III и напомнили о внезапной смерти его матери, передает Lenta.ru.

Накануне новый британский король разозлился из-за перьевой ручки, из которой протекли чернила. Испачкавшийся монарх не смог сдержать эмоций и выругался.