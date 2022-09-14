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«Можно Ленина будить»: Захарова прокомментировала рекомендации ЕК в сфере энергетики

Александр Афонин
В мире
«Можно Ленина будить»: Захарова прокомментировала рекомендации ЕК в сфере энергетики
Фото: МИД РФ

Рекомендации Еврокомиссии об изъятии прибыли энергетических компаний Евросоюза служат хорошим примером коммунизма и социализма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 14 сентября.

— Коммунисты и социалисты аплодируют стоя. Это уже не «зеленая» повестка, а красная. Осталось пролетариям всех стран объединиться, и можно Ленина будить, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила меры поддержки по борьбе с ростом цен на электричество в Евросоюзе. По ее словам, принятые решения позволят собрать 140 миллиардов евро для пресечения увеличения стоимости энергии.

Накануне госсекретарь Министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Европейский союз может ослабить санкционное экономическое давление на Москву с наступлением холодов. По его словам, ограничительные меры вызвали дефицит энергии и «взрывной скачок цен» в Европе.

Еврокомиссия (ЕК) Мария Захарова коммунизм
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