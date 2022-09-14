В Госдуме рассмотрят два проекта о наказании за нарушение деятельности иноагентов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым внесли в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают штрафы и уголовную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом стало известно в среду, 14 сентября.

Парламентарий подчеркнул, что требования членов комиссии просты. Пискарев призвал иноагентов маркировать свою продукцию и отчитываться о расходовании средств, уточнив, что никто не будет препятствовать законной деятельности.

— Нарушаете закон — придется отвечать, — написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Он напомнил о существовании статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства, предусматривающего штрафные санкции от двух тысяч до миллиона рублей. При этом злостное уклонение иноагентов от предписанных обязанностей грозит тюремным заключением на срок до двух лет.

До этого стало известно, что проект закона об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения будет внесен партией ЛДПР в Госдуму в ближайшее время.