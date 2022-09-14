Стоматолог перечислила процедуры, которые требуют предварительной подготовки

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Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди рассказала, какие процедуры требуют предварительной подготовки.

Процедура удаления зуба может стать причиной серьезных осложнений, если не провести предварительную подготовку. Сначала пациенту рекомендуется профессиональная чистка для максимального удаления патогенной флоры в ротовой полости. Санация снижает риск инфицирования во время удаления зуба и создает необходимые условия для заживления мягких тканей.

Санация полости рта, пародонтологическое лечение при воспалении десен необходимы перед фиксацией виниров на зубы. Это обязательные условия для установки керамических пластин.

Перед протезированием зубов нужно устранить кариозные полости, иначе зубы продолжат разрушаться.

Для коррекции прикуса в современной ортодонтии применяют элайнеры или брекет-системы. Обе методики требуют повышенного внимания к гигиене зубов. Если предварительно не пролечить кариес, воспаление десен, не удалить зубные отложения, здоровье ротовой полости будет только ухудшаться, передает aif.ru.

Главный врач одной из московских стоматологических клиник Юлия Тарасова рассказала «Вечерней Москве», какие современные методики и материалы применяются сегодня в стоматологии и позволяют добиваться по-настоящему успешных результатов лечения.