Ученые рассказали, как дневной свет влияет на мозг

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Ученые объяснили, какое влияние оказывает дневной свет на мозг человека.

Так, исследование, проведенное на мышах, установило, что пребывающие в супрахиазматическом ядре (СХЯ) нейроны координировались друг с другом в зависимости от длины светового дня. Отмечены изменения и в клетках, и в нейронной сетке.

В свою очередь СХЯ является временным источником, который внутри гипоталамуса «тикает» на протяжении всего дня. Количество и выраженность ключевых нейротрансмиттеров изменялись в зависимости от уровня света ежедневно.

Как отмечается, сдвиги СХЯ могут влиять на работу паравентрикулярного ядра или области мозга внутри гипоталамуса, которая помогает справляться со стрессом, метаболизмом, иммунной системой, биологическим ростом и многим другим. Теперь ученые установили молекулярную связь между дневным светом и нашим поведением.

Также удалось выявить изменения в нейротрансмиттерах нейромедине S (NMS) и вазоактивном интестинальном полипептиде (VIP) у мышей, которыми затем было можно манипулировать для изменения сетевой активности. Наука приблизилась к тому, чтобы человек мог управлять своей реакцией на большее или меньшее количество света, передает «МедикФорум».

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