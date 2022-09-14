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Ученые рассказали, как дневной свет влияет на мозг

Лейла Алиева
Общество
Ученые рассказали, как дневной свет влияет на мозг
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ученые объяснили, какое влияние оказывает дневной свет на мозг человека.

Так, исследование, проведенное на мышах, установило, что пребывающие в супрахиазматическом ядре (СХЯ) нейроны координировались друг с другом в зависимости от длины светового дня. Отмечены изменения и в клетках, и в нейронной сетке.

В свою очередь СХЯ является временным источником, который внутри гипоталамуса «тикает» на протяжении всего дня. Количество и выраженность ключевых нейротрансмиттеров изменялись в зависимости от уровня света ежедневно.

Как отмечается, сдвиги СХЯ могут влиять на работу паравентрикулярного ядра или области мозга внутри гипоталамуса, которая помогает справляться со стрессом, метаболизмом, иммунной системой, биологическим ростом и многим другим. Теперь ученые установили молекулярную связь между дневным светом и нашим поведением.

Также удалось выявить изменения в нейротрансмиттерах нейромедине S (NMS) и вазоактивном интестинальном полипептиде (VIP) у мышей, которыми затем было можно манипулировать для изменения сетевой активности. Наука приблизилась к тому, чтобы человек мог управлять своей реакцией на большее или меньшее количество света, передает «МедикФорум».

Недавно ученые из Кембриджского университета доказали экспериментальным путем, что добиться сокращения потребления алкоголя можно с помощью бокалов меньшего размера.

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