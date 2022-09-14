Убийство на юго-востоке столицы произошло из-за женщины

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, Люблинская улица, 50с1 Карта всех событий

Убийство на юго-востоке столицы произошло на почве ревности. Об этом в среду, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, утром 14 сентября рядом с жилым домом на улице Люблинская, обнаружили труп мужчины. На его теле следователи обнаружили множественные резанные и рубленые раны.

Вскоре после этого подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний знакомый потерпевшего. Злоумышленник нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками.

В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице.

По данным СМИ, мужчина уже несколько раз нападал на своего законного из-за возлюбленной. По результатам последнего инцидента, который произошел летом 2022 года, подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Однако мужчина оказался на свободе и вновь взялся за старое.

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За два дня до убийства задержанный открыто угрожал погибшему. Погибший даже писал заявление в полицию о том, что в его адрес поступают угрозы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Об убийстве, о котором идет речь, стало известно утром в среду, 14 сентября. Около дома №50 на Люблинской улице обнаружили тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Столичная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.