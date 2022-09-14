В ЛНР сообщили о приближении линии фронта к границам республики

Фото: Минобороны РФ

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) вместе с союзными силами продолжают контролировать всю территорию республики. Об этом сообщил офицер НМ Андрей Марочко.

— Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится уже примерно в 10 километрах от линии боевого соприкосновения, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам офицера, такое расстояние является очень маленьким для боевых действий.

Накануне в Миноброны РФ сообщили о том, что за сутки украинская армия потеряла более 800 человек после ударов российской авиации. Уточняется, что были поражены пункты временной дислокации бригад около Славянска, Константиновки, Артемовска, Курдюмовки, Березнеговатого, в районе Мураховки Николаевской области и Балабино Запорожской области, а также у Харькова.

В этот же день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что потери украинской армии на херсонском направлении превысили 3500 человек, но реальных продвижений войск киевского режима нет.