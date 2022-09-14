Госдума приняла закон о введении единых образовательных программ в школах России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому предлагается ввести единые общеобразовательные программы для российских школ. Решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 7 сентября.

Согласно документу, в стране вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Они исполнят роль базового уровня требований к содержанию образования. Их разработкой и утверждением будет занято Министерство просвещения России.

Школы в свою очередь смогут напрямую применять принятые программы или отдельные их компоненты. Кроме того, учебные учреждения смогут разработать и собственные образовательные программы.

Отмечается, что ФООП утвердят не позднее 1 января следующего года. После их разработки школам будет необходимо привести свои учебные программы в соответствие с федеральными. Сделать это следует до 1 сентября 2023 года, уточняется на портале Госдумы.

До этого сообщалось, что члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в нижнюю палату парламента два законопроекта. Они предусматривают штрафы и уголовную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.