Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла закон о введении единых образовательных программ в школах России

Александр Афонин
Общество
Госдума приняла закон о введении единых образовательных программ в школах России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому предлагается ввести единые общеобразовательные программы для российских школ. Решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 7 сентября.

Согласно документу, в стране вводятся единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Они исполнят роль базового уровня требований к содержанию образования. Их разработкой и утверждением будет занято Министерство просвещения России.

Школы в свою очередь смогут напрямую применять принятые программы или отдельные их компоненты. Кроме того, учебные учреждения смогут разработать и собственные образовательные программы.

Отмечается, что ФООП утвердят не позднее 1 января следующего года. После их разработки школам будет необходимо привести свои учебные программы в соответствие с федеральными. Сделать это следует до 1 сентября 2023 года, уточняется на портале Госдумы.

До этого сообщалось, что члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в нижнюю палату парламента два законопроекта. Они предусматривают штрафы и уголовную ответственность за нарушение порядка деятельности иностранных агентов.

Госдума Законы Россия Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте