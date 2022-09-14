Собянин рассказал о планах строительства новых учебных заведений в ТиНАО

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В следующем году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов появится шесть новых объектов образования. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся школы с детским садом в поселении Десеновском.

— Дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей. На следующий год намечена большая программа: сразу шесть объектов образования, имеются в виду детские сады, школы, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня в Десеновском ведутся крупные работы: строятся новые дома, развивается дорожная сеть и так далее. Это обеспечивает активное заселение территорий и развитие района. В связи с этим в ТиНАО есть необходимость строить больше учебных заведений, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Сергей Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами. Он отметил, что двор здания был благоустроен и озеленен. Там высадили растения и обустроили зоны для отдыха и прогулок с детьми.