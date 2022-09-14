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Армения обвинила Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Нагорный Карабах
Происшествия
Армения обвинила Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ России
Фото: depositphotos

Азербайджанские военные обстреляли транспорт ФСБ России. Об этом в среду, 14 сентября, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

— Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России, — сказал он.

По словам Торосяна, это можно расценивать как прямое доказательство тому, что Азербайджан, несмотря на все официальные заявления, не ставит разницы в выборе целей, передает РИА Новости.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.

Совет ОДКБ на внеочередной онлайн-сессии принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

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