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Легендарной чебуречной в парке «Сокольники» вернут исторический вид

Георгий Соланович
Город
Легендарной чебуречной в парке «Сокольники» вернут исторический вид
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Одну из трех «шайб» — круглых стеклянных павильонов-кафе в парке «Сокольники» — реконструируют и вернут ей первоначальный вид. Об этом сообщил научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

— Я, будучи уроженцем и жителем Сокольников в 1980-х, а также ежедневным посетителем парка в то время, очень любил эти «стекляшки»... «Чебуречную» обложили в постсоветское время красным кирпичом, затем обстроили верандой, — сказал специалист.

Он уточнил, что в настоящее время здание полностью разобрано. Судя по рендерам, добавил научный сотрудник, специалисты планируют восстановить объект с панорамным остеклением.

В трех зданиях располагались кафе «Озерная», «Молочная» и «Чебуречная». Строители обновят именно легендарную чебуречную, написал Ромодин в Telegram-канале.

С 2011 года столичные реставраторы привели в порядок 1884 объекта культурного наследия. В этом году специалисты привели в порядок грот «Бельведер», расположенный в саду имени Баумана. Также они восстановили Дом Наркомфина, Северный речной вокзал, Дом культуры «ГЭС-2» и другие объекты.

Кафе Реставрация Район Сокольники
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